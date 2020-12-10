Пермь, , 09:07 — REGNUM Седьмой кассационный суд общей юрисдикции не удовлетворил жалобу бывшего руководителя пермского филиала крупного российского банка на решение Мотовилихинского районного суда Перми о взыскании в доход государства 5 млн рублей. об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

Стоит отметить, в отношении экс-главы банковского филиала ранее было возбуждено уголовное дело по части 7 статьи 204 УК РФ («Коммерческий подкуп»). Однако производство прекратили в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Установлено, что бывший банкир в 2011 году незаконно получил от руководителя компании 5 млн рублей за положительное решение о предоставлении кредита. Денежные средства были получены под видом займов. Договоры о них заключались с супругой экс-главы филиала банка, которая является предпринимателей.

Прокурор Прикамья обратился в суд с заявлением о применении последствий недействительности ничтожных сделок, совершенных с заведомо противоправной целью. В настоящее время в рамках исполнения судебного решения арестованы земельные участки экс-банкира общей площадью более 47 тыс. квадратных метров.