Красноярск, , 09:08 — REGNUM В Красноярске 10 декабря в связи с похолоданием и ослаблением ветра значительно ухудшилась экологическая обстановка — в воздухе вновь зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ. Это следует из показаний датчиков, установленных общественниками во всех районах краевой столицы.

Наибольшее превышение концентрации вредных веществ к 12:50 по местному времени наблюдается в микрорайонах «Живём» и «Южный берег», в Центральном районе, на улице Копылова и на правобережье.

Накануне в городе дул сильный ветер и экологическая ситуация была значительно лучше.

По данным Среднесибирского УГМС, метеоусловия в настоящее время способствуют «кратковременному накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе». Прогнозируется II группа ЗАВ — «повышенное загрязнение».

Как сообщало ИА REGNUM, в четверг, 10 декабря, в Красноярске будет облачно, небольшой кратковременный снег, температура воздуха −16… −13 °C.

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