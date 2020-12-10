Ставрополь, , 09:05 — REGNUM Ставропольский край готов к проведению масштабной иммунизации от новой коронавирусной инфекции. В вакцинации населения будет задействовано 41 медицинское учреждение, сообщили 10 декабря в управлении по информполитике правительства региона.

По данным министра здравоохранения Ставрополья Владимира Колесникова, чьи слова приводятся в сообщении, в крае в канун масштабной вакцинации против коронавируса проведена вся необходимая предварительная работа — подготовлены специалисты, закуплено холодильное оборудование для хранения вакцины.

Министр отметил, что в регионе имеется резерв мест для хранения вакцины, которая должна содержаться при температуре минус 18 градусов. По его словам, необходимое для этого оборудование, помимо подготовленных медучреждений, есть на станциях переливания крови и может быть задействовано при необходимости.

«Система по иммунизации населения от Covid-19 в крае отработана на вакцинации против гриппа, которая стартовала 7 сентября и к настоящему времени осталось привить около 100 тыс. жителей края. После завершения этой работы скорее всего мы сразу войдем в иммунизацию населения против новой коронавирусной инфекции», — отметил Колесников.

В первую очередь прививки сделают людям из высоких групп риска — медикам, педагогам, социальным работникам. Краевой минздрав ожидает даты поставки и данных по количеству направляемой в край вакцины, а также составляет списки пациентов, подлежащих вакцинации.

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