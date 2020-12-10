Петропавловск-Камчатский, , 09:02 — REGNUM На Камчатке 10 декабря отмечают 90-летие со дня образования Корякского округа. Официальное мероприятие, несмотря на введённые меры ограничения для недопущения распространения коронавирусной инфекции, состоится во Дворце молодёжи. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона, количество участников на празднике будет ограничено.

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Жители края смогут смотреть официальное праздничное мероприятие в онлайн-режиме.

«В программе примут участие молодёжный национальный ансамбль «Коритэв», национальный ансамбль «Уйкав», камчатский бард Валерий Лихота, исполнительницы родовых мелодий Лилия Аймик и Лидия Чечулина», — уточнили организаторы.

На празднике наградят победителей фестиваля корякских сказок «Мургин лымныль» — «Наша сказка», будет представлена коллекция одежды в современном этническом стиле «Открой Камчатку в своем стиле».

«Север — особая земля, со своими вызовами, со своими возможностями, очень богатая ресурсами, пространством, природой, но главное богатство — это, конечно, люди, гостеприимные, энергичные, терпеливые, доброжелательные. Именно они составляют основу развития Корякского округа. Хочу сегодня пожелать каждому жителю Корякии, в первую очередь, здоровья, благополучия, мира в семье и самореализации. Если мы добьёмся этого, то и Корякия будет процветать, и Камчатский край ждёт самое светлое будущее. С праздником вас, дорогие друзья!», — поздравил с праздником губернатор Камчатки Владимир Солодов.

Как сообщало ИА REGNUM, Чукотка 10 декабря отмечает 90 лет со дня образования округа — в 1930 году Советское правительство приняло постановление «Об организации национальных объединений в районах расселения малых народностей Севера». Так был создан Чукотский автономный округ.