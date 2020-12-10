Ставрополь, , 08:58 — REGNUM Новый рекорд по числу зарегистрированных за сутки случаев заражения коронавирусом отмечен на Ставрополье: 9 декабря в крае диагноз подтвердился у 237 человек, сообщил на своей странице в Instagram глава региона Владимир Владимиров. Прежний максимальный суточный прирост (234 факта заражения) в крае был зафиксирован 3 декабря.

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По данным на утро 10 декабря, на Ставрополье проведено свыше 960 тыс. тестов на COVID-19, выявлено более 30 тыс. носителей инфекции. Выздоровели в регионе почти 26,7 тыс. человек с коронавирусом, 304 из них были сняты с медицинского наблюдения за минувшие сутки.

Накануне на Ставрополье, как и днем ранее, умерли шесть пациентов с подтвержденным COVID-19. Всего в регионе с начала пандемии, по официальным данным, скончались уже 608 носителей коронавируса. В последний раз случаи летального исхода в крае не были зарегистрированы 15 ноября.

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