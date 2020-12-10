Ижевск, , 08:56 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 10 декабря выявили 202 новых случая заражения коронавирусом, что стало новым «рекордным» показателем прироста заражений с начала пандемии. Предыдущий максимум был зарегистрирован накануне — 201 новый носитель SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 15 428 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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За последние сутки выписан 131 человек, всего в республике выздоровели с начала пандемии 12 003 человека. 260 жителей Удмуртии скончались от последствий заражения коронавирусом. За минувшие сутки скончались семеро жителей республики. Днем ранее стало известно о четырех летальных случаях.

За вычетом всех выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в регионе в настоящее время является 3165 человек. Из их числа 2173 жителя Удмуртии находится в удовлетворительном состоянии, 798 — в состоянии средней степени тяжести, 194 — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, за амбулаторными пациентами, которые страдают хроническими заболеваниями, будут вести ежедневное наблюдение в удалённом режиме. Контроль состояния будет осуществляться посредством телефонной связи. Специалисты консультационного центра Удмуртии уточняют самочувствие пациента, принимает ли он медикаментозное лечение, есть ли на данный момент симптомы ОРВИ. В случае наличия симптомов информация передается в поликлинику.

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