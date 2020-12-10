Степанакерт, , 08:58 — REGNUM За минувшие 24 часа военные медики из России помогли в развернутых пунктах Медицинского отряда специального назначения (МОСН) более чем 40 жителям Степанакерта. Об этом 10 декабря сообщает минобороны РФ.

«МОСН … Восточного военного округа продолжает оказывать помощь местному населению в городе Степанакерт. В течение суток российские военные медики оказали амбулаторно-поликлиническую помощь 42 местным жителям, в том числе семи детям», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что были проведены консультации и осмотры пациентов и что профильные специалисты — хирурги, терапевты и др., вели оказание квалифицированной медицинской помощи в развернутом мобильном госпитале.

Кроме этого, отмечается, что местные жители чаще всего обращаются с различными обострениями хронических заболеваний, с заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной системы, а также за помощью к стоматологам.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Минобороны РФ сообщили, что за прошедшие сутки миротворческие силы России разминировали в Нагорном Карабахе свыше пяти гектаров территории.