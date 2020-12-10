Оренбург, , 08:55 — REGNUM В Оренбурге планируют установить муляжи камер фотофиксации нарушений скоростного режима автомобилистами. Главное управление дорожного хозяйства выступило заказчиком услуги по выполнению работ по обустройству рубежей контроля муляжами средств фотофиксации нарушений скоростного режима.

Цена лота составляет 299 тыс. рублей. Заказчик не скрывает адреса, которые обрудуют фиктивным средством. Один муляж появится на ул. Волгоградская, еще два — на ул. Беляевская.

Оборудование установят в целях снижения аварийности на дорогах. Автомобилисты, зная, что попадут под прицел камеры фотофиксации, ведут себя дисциплинированно. Власти идут на хитрость, устанавливая муляжи, которые не отличишь от настоящих фотокамер, а стоит такое оборудование дешевле.