Вашингтон, , 08:56 — REGNUM Глубокий серый и яркий жёлтый объявлены главными цветами для наступающего 2021 года. Об этом говорится в опубликованном 9 декабря сообщении американского Института цвета Pantone.

Специалисты выбрали в качестве основных цветов оттенки Pantone 17−5104 Ultimate Gray и 13−0647 Illuminating. Это «практичный и твёрдый, как камень, но одновременно согревающий и оптимистичный союз», подчеркнули они, он воплощает силу и позитив.

«Это цветовое сочетание дает нам стойкость и надежду», — отметила директор Pantone Леатрис Эйсман. Людям нужно чувствовать себя воодушевленными и возвышенными, добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, главным цветом 2020 года Pantone называл классический синий. Сразу два цвета объявлялись основными в 2016 году. Институт цвета Pantone считают наиболее авторитетным, всемирно признанным источником информации по вопросам цветов и оттенков.

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