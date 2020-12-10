Махачкала, , 08:49 — REGNUM Холодовой центр для хранения вакцин, в том числе от коронавируса, строится в Махачкале при Республиканском центре инфекционных болезней. В здании общей площадью порядка 500 кв. метров будет установлено 15 крупных холодильных камер, где вакцина может храниться больше года, сообщили ИА REGNUM 10 декабря в пресс-службе минздрава региона.

Отмечается, что ранее в Дагестане партии вакцины приходилось распределять по районам с запасом на три месяца, так как в Махачкале не было мест для ее хранения. Появление холодового центра позволит хранить вакцину на базе центра инфекционных болезней, обеспечивая медучреждения республики по мере необходимости.

Для транспортировки вакцины, как сообщили в минздраве, будет развернута полная логистическая цепочка с непрерывной холодовой цепью. Спецтранспорт с температурным режимом уже закуплен, два авторефрижератора для транспортировки вакцин прибудут в Дагестан до конца года.

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