Новосибирск, , 08:48 — REGNUM В Новосибирской области стартовала прививочная кампания против коронавируса. Накануне, 9 декабря, прививку против COVID-19 поставили 160 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном минздраве.

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Ранее область получила тысячу доз вакцины «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»). Первыми вакцинируют медиков инфекционных госпиталей, поликлиник и сотрудников скорой помощи.

Вакцинация добровольная. В Новосибирской области намерены привиться около 5 тысяч медиков. Следующая поставка вакцины в региона придёт на следующей неделе. Всего до конца года в Новосибирскую область должна поступить 2421 доза.