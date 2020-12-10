Владивосток, , 08:47 — REGNUM В соцсетях приморцы активно обсуждают заседание совета при полномочном представителе президента в ДФО Юрии Трутневе, который проходит во Владивостоке 10 декабря.

Заседание совета при полпреде президента РФ во Владивостоке Пресс-служба правительства Приморского края

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В зале заседания очень много чиновников, руководителей структур и различных ведомств. Присутствуют и губернаторы дальневосточных регионов.

Приморцы отметили, что практически все сидят без средств индивидуальной защиты, не соблюдают социальную дистанцию. Исключение — губернатор Олег Кожемяко, который всё время в маске.

«Они что все бессмертные?», — пишет подписчик.

«Видимо «короной» переболели уже все, кроме Кожемяко».

«А почему чиновники не исполняют свои же указы?». — возмущаются жители Приморья.

Как сообщало ИА REGNUM, в официальном аккаунте губернатора Приморья Олега Кожемяко приморцы оставляют множество комментариев и просьб. Вместе с жалобами и негодующими высказываниями, люди пишут и слова благодарности, но в общей массе негатива, они тонут.