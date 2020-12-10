Владивосток, , 08:34 — REGNUM Власти Приморского края обратились в Министерство здравоохранения РФ с просьбой дополнительно выделить региону 97 млн рублей на лечение пациентов с COVID-19. Об этом 10 декабря заявил глава Приморья Олег Кожемяко.

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"Обратился в Министерство здравоохранения России с просьбой о выделении Приморью дополнительного финансирования в размере 97 млн рублей для лечения больных коронавирусом», — написал он в своем Instagram.

Глава региона уточнил, что средства пойдут на покупку противовирусных препаратов и экспресс-тестов. Кожемяко выразил надежду, что до конца декабря лекарства поступят в край.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 декабря в Приморский край поступила первая партия в 500 доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак». Вакцину доставят в пять больниц Владивостока, Находки и Уссурийска. В числе первых вакцинируются работники «красной» зоны госпиталей и поликлиник.

Вакцина «Гам-КОВИД-Вак» состоит из двух компонентов и вводится внутримышечно в два этапа. Препарат размораживают только за полчаса до вакцинации.

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