Улан-Удэ, , 08:33 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ создано восемь амбулаторных центров для обслуживания пациентов с лёгкой формой COVID-19, лечащихся на дому. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, они состоят из отделений диагностики и лечения.

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Кроме того, в центрах предусмотрена, по словам главы региона Алексея Цыденова, реабилитация излечившихся от коронавируса.

«Здесь можно получить как очную, так и видео-консультацию. Здесь же развернут центр 122, сидят операторы, которые принимают заказы на «ковидное» такси. Комплексный центр с полным спектром услуг, которые оказывают людям, нуждающимся в помощи на амбулаторном этапе», — отметил он.

Врачи считают, что благодаря открытию центров, медпомощь для пациентов стала доступнее. По их словам, до 80% всех заразившихся коронавирусом переносят болезнь в лёгкой форме и лечатся дома. При этом многие жаловались на долгое ожидание врача.

«Сейчас гораздо легче стало. Например, пациенты спокойно могут прийти в назначенное время, чтобы сдать контрольные мазки, не дожидаясь выезда ковидной бригады», — отметила главврач улан-удэнской поликлиники №3 Надежда Батуева.

В амбулатории пациентов привозят специальные такси. Как сообщало ИА REGNUM, они были организованы в начале ноября и оказались крайне востребованными.

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