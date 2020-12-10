Петропавловск-Камчатский, , 08:27 — REGNUM На Камчатке за последние сутки выявили 83 новых случая заражения коронавирусом (днём ранее — 82). За весь период пандемии инфицирование лабораторно подтвердилось у 8443 жителей края, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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За последние 24 часа были выписаны с выздоровлением 142 человека, за всё время с болезнью справились 7249 жителей. Ещё 72 носителя коронавируса направлены в стационары. На 10 декабря в ковидных госпиталях лечение проходят 575 пациентов. Пневмонией болеет 371 человек, у которого лабораторно подтвердилось заражение коронавирусом.

Из 720 специально созданных для лечения от COVID-19 коек свободными остаются 145.

За весь период пандемии на Камчатке провели более 225 тыс. исследований на новую коронавирусную инфекцию.

По данным федерального портала стопкоронавирус. рф, за последние сутки в крае от COVID-19 скончались ещё два пациента. Таким образом число летальных случаев на Камчатке составило 81.

Как сообщало ИА REGNUM, в официальном аккаунте губернатора Приморья Олега Кожемяко приморцы оставляют множество комментариев и просьб. Вместе с жалобами и негодующими высказываниями, люди пишут и слова благодарности, но в общей массе негатива они тонут.