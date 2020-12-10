Анкара, , 08:25 — REGNUM Турция готова закупить российскую вакцину от коронавирусной инфекции, если она будет соответствовать критериям Анкары. Такое заявление на пресс-конференции по итогам заседания правительственной научной группы сделал министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа, опровергнув ранее появившиеся в СМИ сообщения о том, что Анкара отказывается от вакцины от COVID-19 российского производства. Об этом сообщает Reuters.

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В ведомстве назвали инцидент «недоразумением». Глава турецкого министерства добавил, что Анкара сможет принять российскую вакцину от коронавируса, когда препарат пройдёт токсикологические испытания и будет соответствовать системе норм GLP.

«Если (испытания. — прим. ИА REGNUM) пройдут успешно, то никаких проблем с закупкой вакцины, произведенной в России, не будет», — подчеркнул Коджа.

Министр добавил, что токсикологические испытания российской вакцины от коронавируса в стране уже начинаются.

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Издание отмечает, что о какой именно российской вакцине идёт речь, не уточнялось. Однако ранее Турция сообщала о проведении испытания третьей фазы вакцины «Спутник V» Центра имени Гамалеи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее турецкий телеканал Haberturk, ссылаясь на министра здравоохранения Турции Фахреттина Коджу, сообщил, что Анкара отказалась от планов закупать российскую вакцину от коронавирусной инфекции, так как та якобы не соответствует лабораторной практике. Глава ведомства, по данным телеканала, также якобы заявил, что российская вакцина «вышла за рамки интересов» Анкары, так как не смогла получить лицензию.

Напомним, ранее в декабре Турция заказала 50 миллионов доз вакцин от COVID-19 у китайской фирмы. Ожидается, что первая партия вакцины прибудет в страну уже 11 декабря.

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