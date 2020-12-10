Самара, , 08:28 — REGNUM Проект «Чистое небо» предложила реализовать в Самаре генеральный директор АО «СМАРТС» Елена Бибикова в ходе совещания, которое провел губернатор региона Дмитрий Азаров. Об этом 9 декабря сообщает пресс-служба областного правительства.

По ее словам, проектом «Чистое небо» предполагается убирать под землю все провода и менять их на оптоволоконные. В первую очередь реализовывать проект необходимо на туристических маршрутах.

По словам первого заместителя главы Самары Владимира Василенко, отдельной программы по реализации этого проекта в городе нет. Несмотря на это, в тех местах, где проходит комплексный ремонт улиц, все кабеля переносятся под землю.

Сообщается, что глава региона Дмитрий Азаров поручил в короткие сроки разработать такую программу в Самаре и Тольятти.

Он отметил, что ранее было много сделано в этом направлении и сейчас нужно восстановить эту программу, в первую очередь для знаковых мест, туристических маршрутов. Провода должны убираться под землю не только во время ремонта дорог, подчеркнул он. Этот вопрос в настоящее время решается в Сызрани.

Азаров заявил, что нужно принуждать к этому всех собственников кабелей. Но для этого нужно подготовить правовую основу.

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