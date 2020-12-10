Кемерово, , 08:23 — REGNUM В Кемеровской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 10 декабря, за прошедшие сутки выявлен 171 новый случай заражения коронавирусом. Днём ранее — 172 случая. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и массовая вакцинация — все новости»

«Кемерово — 40, Новокузнецк — 34, Междуреченск — 32, Белово — 17, Ленинск-Кузнецкий — 12, Калтан — десять, Юрга — восемь, Таштагольский МР — семь, Топкинский МО — три, Новокузнецкий МР — два, Березовский — один, Беловский МР — один, Крапивинский МО — один, Ленинск-Кузнецкий МО — один, Промышленновский МО — один, Тяжинский МО — один», — уточняется в оперативном сообщении. За это же время 205 пациентов выздоровели, трое скончались.

Всего в Кузбассе выявлено 22 693 случая заражения коронавирусом, 19 150 человек выздоровели, 415 скончались.