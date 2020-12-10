Москва, , 08:21 — REGNUM В России почти половина (48%) родителей не планирует приглашать к своим детям Деда Мороза и Снегурочку. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные опроса, проведённого сервисом по поиску работы SuperJob.

Так, 26% ответили, что роли Деда Мороза и Снегурочки сыграют родные и близкие. Ещё 11% заявили, что планируют позвать аниматоров к детям. 15% родителей ещё не приняли решение.

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В опросе приняли участие родители детей в возрасте от четырёх до десяти лет. Всего было опрошено 1000 респондентов из всех округов РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главный врач Московской городской клинической больницы № 71 Александр Мясников посоветовал жителям России встречать Новый год в кругу родных и близких. Мясников посоветовал приглашать «на праздник всех, кого хотите видеть — семья, друзья». Провести же сам праздник лучше в домашней обстановке, уточнил он.

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