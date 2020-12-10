Кызыл, , 08:18 — REGNUM В стационарах столицы Тувы Кызыла остаются 89 пациентов, состояние которых оценивается, как тяжёлое. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, пять человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

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Между тем, за последние сутки было выявлено 93 новых случая заражения коронавирусом на территории Кызыла и 15 районов. Таким образом, за всё время пандемии в регионе зарегистрировано 13 448 подтверждённых случаев.

Госпитализировано за сутки 53 человека. Выздоровел от COVID-19 161 пациент.

«За весь эпидемиологический период проведено 344 678 лабораторных исследований. С 22 мая от Covid-19 в республике умерло 152 человека», — добавили в Минздраве.