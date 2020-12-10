Вашингтон, , 08:14 — REGNUM С просьбой сократить срок наказания российского летчика Константина Ярошенко, который отбывает наказание в тюрьме в городе Данбери (американский штат Коннектикут), обратится его защита. Об этом 10 декабря сообщил адвокат гражданина РФ Алексей Тарасов.

«Для моего подзащитного сохраняется угроза из-за осложнения ситуации с пандемией коронавируса. В тюрьме Данбери ситуация снова ухудшается. В ближайшее время мы направим прошение и надеемся, что суд его удовлетворит и освободит Константина досрочно», — приводит его слова ТАСС.

Также адвокат уточнил, что на минувшей неделе в тюремном блоке, в котором находится Ярошенко, ввели карантин. При этом уточняется, что у российского летчика продолжаются проблемы со здоровьем и со дня ареста он потерял почти все зубы из-за чего у него начались проблемы с пищеварением.

Напомним, российский летчик Константин Ярошенко был приговорен в США 7 сентября 2011 года к 20 годам лишения свободы, сам он своей вины не признает и считает дело в отношении него сфабрикованным.