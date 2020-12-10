Улан-Удэ, , 08:10 — REGNUM В Бурятии за прошедшие сутки выявлено 227 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее число подтверждённых случаев достигло 21 578.

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Из них к настоящему времени выписаны из больниц с выздоровлением 17 155 человек, в том числе 394 за последние сутки. В стационарах остаются 1847 пациентов. 106 тяжёлых больных находятся в реанимации, 56 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2627 коек, занято — 1847, свободно — 780 коек. Занятость коечного фонда составляет 70,3%. Амбулаторное лечение проходят 2078 пациентов с COVID-19, наблюдается 7148 человек», — добавили в штабе.

За сутки зарегистрирован ещё один летальный случай от COVID-19. Отмечается, что пациент имел сопутствующие патологии. Всего за время пандемии в республике жертвами коронавируса стали 498 человек.