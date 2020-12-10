Москва, , 08:10 — REGNUM Обвинения в свой адрес по поводу прошлых прогнозов о распространении нового коронавируса оценил врач и телеведущий Александр Мясников. Об этом он пишет в своем Telegram-канале.

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Речь идет о вероятных сценариях, которые были представлены телеведущим еще весной этого года. По мнению критиков, которым отвечает Мясников, эти прогнозы не сбылись.

«Сегодня меня очередной раз попрекнули тем, что в феврале (может, в марте) я говорил, что шансы заболеть коронавирусом у россиянина 0,0%. Это гадалку можно упрекать в неверном прогнозе. В науке любой прогноз делается на основе анализа данных, доступных на то время», — написал он.

Врач отметил, что в указанное время свойства коронавируса были мало изучены и существовало несколько сценариев. Мясников придерживался наиболее благоприятного из них. При этом он напомнил, что допускал и наступление пандемии.

«Тогда была неизвестна особенность именно нового коронавируса — передаваться в бессимптомный, доклинический период. 90% было за то, что все обойдётся «малой» кровью. Но там же я писал, что 10% за то, что может полыхнуть по всему миру. К сожалению, сыграли именно эти 10%», — отметил телеведущий.

Он также привел нынешнюю статистику и сравнил ее с той, которая касалась его предыдущих оценок.

«На сегодня процент смертности от КОВИД к населению России — 0,03%. Да-да, те самые 0,0…%. А — я говорил о заболеваемости? Учитывая, что официальные данные говорят о 30% бессимптомных (то есть здоровых) людей, то на сегодня процент переболевших (с симптомами) — 1,1% от населения России. Подавляющая часть — это больные с банальным ковид-ОРЗ. И только 10% от больных с симптомами болеют достаточно тяжело, чтобы лечиться в госпитале. А именно об этом в начале весны и шла речь. И количество таких больных на сегодня — 0,1% от населения России», — добавил врач.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 ноября Александр Мясников написал в своем Telegram-канале, что в ближайшем будущем мир может столкнуться с новыми видами гриппа, смертность от которого будет достигать 35−40%.

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