Владивосток, , 08:13 — REGNUM В официальном аккаунте губернатора Приморья Олега Кожемяко приморцы оставляют множество комментариев и просьб. Вместе с жалобами и негодующими высказываниями люди пишут и слова благодарности, но в общей массе негатива они тонут.

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«Тестирование должно быть доступным! Врачей не хватает! Система здравоохранения захлебнулась! Врачей просите, госпитали, оборудование, лекарство», — пишут в соцсетях приморцы.

Много жалоб и на получение больничных листов, невозможность попасть на приём к врачам, отсутствие лекарств в аптеках и бесплатных для лечения амбулаторно.

«Нужна ваша помощь, вчера у моей тёти умер отец от двухсторонней пневмонии, мать её лежит дома два дня с подозрением на инсульт, с высокой температурой, вставать не может, ждали скорую двое суток. Пришёл ответ, что скорая не приедет, запрос передали в поликлинику. Человек лежит в тяжёлом состоянии, почему скорая не приезжает? Станюковича 16/96. Спасибо, очень надеемся на помощь», — пишет жительница Владивостока.

«Помогите, пожалуйста, мне получить мой больничный лист. В период с 13.11 по 26.11.2020 г. находилась на больничном. Выписали со справкой, что здорова. По поводу больничного листа сказали: ждите звонка. Жду уже почти две недели, результата никакого. Куда ни позвоню, везде говорят: ждите. ФСС говорит, что больничный на меня не открыт. На работе требуют больничный лист или хотя бы номер больничного, либо останусь без зарплаты. У меня двое детей. Помогите, пожалуйста, разобраться с этим безобразием», — просит жительница Находки.

«Порядок наведите в поликлиниках, с короновирусом невозможно вообще записаться, трубки не берут. В аптеках йодомарина, детримакса и прочих препаратов просто нет».

«Пришла на приём к врачу, меня не послушали и не посмотрели, только кровь и флюшку сдать отправили, приём аж через полторы недели, а за это время делай что хочешь и лечись чем хочешь… Врачи даже близко не подходят. И таблетки я за свой счёт покупала. Так о каких медикаментах речь идёт?» — спрашивают приморцы.

И ещё один шокирующий случай из Владивостока:

«К нам на вызов приехала третьекурсница, забрали дедушку в инфекцию, хотя у него был инсульт. Четыре дня там продержали, заставили встать, он упал, они тогда решили его в реанимацию отвезти, и утром он умер. А лёгкие у него чистые, признаков коронавируса не было. При вскрытие написали, что лёгкие поражены якобы. Если бы сразу в реанимацию увезли и не заставляли встать, был бы живой. Патологоанатом сказал, что обезвоживание сильное, его не кормили и не поили».

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря Олег Кожемяко обратился в Минздрав РФ с просьбой о выделении региону 97 млн рублей для приобретения лекарств и тестов на коронавирус.