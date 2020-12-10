Барнаул, , 08:05 — REGNUM Жителям Алтайского края стал доступен альтернативный способ получения результатов тестов на коронавирусную инфекцию. Как сообщает сегодня, 10 декабря, пресс-служба краевого правительства, министерство цифрового развития и связи Алтайского края расширило функционал системы по вопросам социально-экономического развития региона.

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"Функционал системы расширен и позволяет узнавать результаты тестов на коронавирусную инфекцию. Авторизация через учетную запись портала госуслуг обеспечивает однозначную идентификацию граждан, исключает возможность ошибки. От пользователей требуется лишь указать дату тестирования (после 1 декабря 2020 года)», — поясняют чиновники.

Как уже сообщало ИА REGNUM, оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой: на 10 декабря среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается существенный рост количества больных внебольничной пневмонией (8133 человека, +71 за сутки) и ОРВИ (13 574 человека, + 130 за сутки). Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 достигло 28 356 человек (+224 за сутки).

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