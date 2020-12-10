Степанакерт, , 08:07 — REGNUM За прошедшие сутки миротворческие силы России разминировали в Нагорном Карабахе свыше пяти гектаров территории. Об этом 10 декабря сообщили в Минобороны РФ.

«Российские миротворцы провели инженерную разведку и разминирование местности южной окраины города Степанакерт. За сутки очищено около пяти гектаров территории, 500 метров дорог и 24 здания, обнаружено и уничтожено шесть неразорвавшихся боеприпасов», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что в общей сложности инженерные подразделения российских миротворческих сил провели разминирование 70 га местности, свыше 23 км дорог, 157 домов и социальных объектов, а также обнаружили и обезвредили более 4500 взрывоопасных предметов.

Кроме того, указывается, что обнаруженные предметы вывозятся для последующей ликвидации, а неподлежащие эвакуации боеприпасы уничтожаются на месте с обеспечением необходимых мер безопасности.

Как передавало ИА REGNUM, ранее заместитель начальника Центра примирения сторон российского миротворческого контингента в регионе полковник Дмитрий Перепелкин сообщил, что находящиеся в Нагорном Карабахе российские миротворцы не фиксируют фактов какого-либо нарушения режима прекращения огня, он полностью соблюдается