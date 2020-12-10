Новосибирск, 10 декабря 2020, 07:58 — REGNUM Из Новосибирска в 2021 году авиаперевозки будут осуществляться по 17 субсидируемым региональным маршрутам. Федеральное агентство воздушного транспорта утвердило перечень таких направлений, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
В него попали авирейсы из новосибирского аэропорта"Толмачёво» в Барнаул, Волгоград, Воронеж, Грозный, Кемерово, Магнитогорск, Махачкала, Нижнекамск, Нижний Новгород, Новокузнецк, Новый Уренгой, Ноябрьск, Оренбург, Пермь, Салехард, Талакан и Ульяновск.
Авиаперевозки по этим направлениям софинансируются бюджетами регионов, в том числе Новосибирской области. Выполнять их планируют авиакомпании S7 Airlines и «Ямал».