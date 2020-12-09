В России начинается массовая вакцинация населения от COVID-19. Специалисты заявляют, что остановить тенденцию к росту числа заражённых коронавирусом и спасти здоровье миллионов жителей страны способна только массовая иммунизация. Губернаторы должны обеспечить доставку препарата в пункты вакцинации и выстроить логистику её проведения так, чтобы прививку могли сделать жители даже самых отдалённых районов. Логистические паспорта готовности к проведению вакцинации от коронавируса во всех 85 регионах страны должны быть готовы к 11 декабря.

Все подробности о ситуации с коронавирусом в России и вакцинации, — в трансляции ИА REGNUM.