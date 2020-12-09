10 Декабря
7:54
Власти Приморья попросили у Минздрава РФ денег на борьбу с COVID-19
Губернатор Приморья Олег Кожемяко обратился в Минздрав РФ с просьбой о выделении региону дополнительного финансирования для лечения пациентов с коронавирусом.
7:54
В Приамурье за сутки заражение коронавирусом подтвердилось у 144 человек
В Амурской области за последние сутки выявили 144 новых случая заражения коронавирусом (днём ранее — 145). За весь период пандемии инфицирование лабораторно подтвердилось у 12 720 человек.
7:53
В Хакасии скончались ещё четыре пациента с коронавирусом
Ещё четыре пациента с диагнозом COVID-19 скончались в Хакасии — 41-летний, 43-летний, 64-летний и 89-летний мужчины.