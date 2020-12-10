Абакан, , 07:49 — REGNUM Ещё четыре пациента с диагнозом COVID-19 скончались в Хакасии — 41-летний, 43-летний, 64-летний и 89-летний мужчины. Об этом ИА REGNUM сообщили 10 декабря в правительстве региона.

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Таким образом, за весь период в Хакасии умерли 128 пациентов с коронавирусом.

Напомним, 9 декабря власти региона сообщили о смерти трёх пациентов с COVID-19.

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Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 10 декабря в Хакасии выявлено 13 873 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 10 463 человека.

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