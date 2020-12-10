Благовещенск, , 07:48 — REGNUM В Амурской области за последние сутки выявили 144 новых случая заражения коронавирусом (днём ранее — 145). За весь период пандемии инфицирование лабораторно подтвердилось у 12 720 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора.

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Суточный темп прироста составил 1,1%. Из всех вновь выявленных носителей коронавируса 98 человек болеют ОРВИ, 35 — пневмонией, остальные 11 жителей области переносят заболевание бессимптомно.

За всё время в Приамурье провели более 615 тыс. тестов на новую коронавирусную инфекцию.

По данным федерального портала стопкоронавирус. рф, за последние 24 часа в Амурской области не зафиксировано новых летальных исходов пациентов с коронавирусом. За весь период пандемии в регионе от COVID-19 скончались 98 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Приморья Олег Кожемяко обратился в Минздрав РФ с просьбой о выделении региону дополнительного финансирования для лечения пациентов с коронавирусом.