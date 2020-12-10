Владивосток, , 07:42 — REGNUM Губернатор Приморья Олег Кожемяко обратился в Минздрав РФ с просьбой о выделении региону дополнительного финансирования для лечения пациентов с коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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"Речь идёт о 97 млн рублей. Деньги пойдут на покупку противовирусных препаратов и экспресс-тестов. Эту просьбу озвучил на заседании Совета при полпреде президента РФ в ДФО Юрии Трутневе. Он поддержал нашу просьбу», — сказал Олег Кожемяко.

Губернатор выразил надежду, что всё решится уже в декабре.

Как сообщало ИА REGNUM, первая партия в 500 доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак» поступила в Приморье 9 декабря.