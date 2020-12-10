Барнаул, , 07:04 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 10 декабря, общее число жертв SARS-CoV-2 достигло 1245 человек (+11 за сутки).

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Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается существенный рост количества пациентов, больных внебольничной пневмонией (8133 человек, +71 за сутки) и ОРВИ (13 574 человек, + 130 за сутки). Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 достигло 28 356 человек (+224 за сутки).

Тяжелобольных насчитывается 505 (+15 за сутки), к аппаратам ИВЛ подключён 126 пациент (за последние сутки данные не изменились).

Растёт число заразившихся коронавирусом детей. С начала учебного года, по официальной статистике, таковых значится 917 (+ 9за сутки). В общей сложности SARS-CoV-2 победили 24 894 человека (+185 за сутки).

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