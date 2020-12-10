Мехико, , 07:00 — REGNUM В Мексике за прошедшие сутки выявил 11 974 зараженных коронавирусом нового типа. Об этом свидетельствуют данные минздрава республики.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на мексиканской территории достигло 1 205 229. Также за 9 декабря в Мексике скончался 781 пациент с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в республике жертвами осложнений COVID-19 стали 111 655 человек.

Отметим, что рекордное число зараженных в Мексике выявили 4 декабря, тогда министерство здравоохранения отчиталось о 12 127 инфицированных. За последнюю неделю в республике ежедневно выявляют около 11 тыс. зараженных.

Ранее глава минздрава Мексики Уго Лопес-Гателль заявил о скором начале массовой вакцинации против коронавирусной инфекции в стране. По его словам, прививочная кампания начнется «в последние дни третьей недели декабря».