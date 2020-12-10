Абакан, , 06:54 — REGNUM За последние сутки в Хакасии коронавирус выявлен у 179 человек, за весь период — у 13 873. Об этом ИА REGNUM сообщили 10 декабря в правительстве республики.

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Выздоровели 10 463 человека, в том числе 387 — за последние сутки. В настоящее время в Хакасии получают лечение 3276 человек. У 182 пациентов заболевание протекает в тяжёлой форме, 36 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 декабря в республике было зарегистрировано 180 случаев заражения коронавирусом. За всё время в Хакасии умерли 124 пациента с COVID-19.

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