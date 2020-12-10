Кемерово, , 06:51 — REGNUM Миграционная убыль населения Кемеровской области в январе — сентябре 2020 года составила 1076 человек. За аналогичный период 2019 года — 1220 человек. Об этом сообщает Новосибирскстат.

За девять месяцев текущего года в Кузбасс прибыло 46 104 человека, покинуло — 47 180 человек.

Отметим, что за этот же период времени миграционная убыль населения Сибирского федерального округа составила 14,5 тыс. человек, что в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2019 года.

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