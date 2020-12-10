Пласт, Челябинская область, , 06:47 — REGNUM В Челябинской области оштрафован бывший сотрудник одного из коллекторских агентств. Он угрожал экс-супруге заёмщика, сообщает региональное управление ФССП.

В ходе проведённой проверки выяснилось, что он требовал от женщины возврата кредита должника. При этом он угрожал жизни и здоровью людей и их имуществу. Суд города Пласта постановил оштрафовать его 10 тыс. рублей.

Кроме того, возбуждено уголовное дело по факту вымогательства. Судебный процесс по нему ещё предстоит.