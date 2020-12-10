Вашингтон, , 06:42 — REGNUM Появилась новая информация о том, когда броня Мастера Чифа (главный герой серии игр Halo) может появиться в игре Fortnite. Об этом 9 декабря сообщил портал Comicbook.

Адмистрация Twitter-страницы FNBRUn сообщила, что скин (образ персонажа) может появиться в пятом сезоне игры с выходом обновления 15.10. Она добавила, что Мастера Чифа добавят в Fortnite одновременно с совершенно новым режимом, который включит в игру воссозданную карту Coagulation из Halo 2. Отмечается, что существует вероятность того, что компания Epic Games сдвинет сроки релиза.

https://twitter.com/FNBRUnreleased/status/1336738868515704832

Информация о том, что в Fortnite может появиться скин Мастера Чифа появилась в сети около недели назад. В частности, один из пользователей форума 4Chan опубликовал скриншот, на котором был показан герой.

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