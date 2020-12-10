Екатеринбург, , 06:22 — REGNUM Первый день суда над вероятными убийцами жительницы Екатеринбурга Ксении Каторгиной начался со скандала. Одна из обвиняемых заявила о том, что ей якобы не дали ознакомиться с материалами дела, пишут СМИ.

По данным Накануне.Ru, гражданка вступила в конфликт с защищающим её адвокатом. Ещё один обвиняемый тоже поругался с адвокатом и обратился к журналистам. Также он заявил, что не убивал Каторгину.

Как сообщало ИА REGNUM, Ксения Каторгина была зверски убита в октябре 2019 года. Она пыталась продать свою машину, уехала на встречу с теми, ко устно выразил готовность её приобрести, и пропала. Её тело было найдено, также поймали троих подозреваемых в убийстве.

Напомним, 9 декабря троице продлили срок ареста. А сегодня, 10 декабря, суд над ними продолжится.

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