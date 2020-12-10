Вашингтон, , 06:21 — REGNUM В США впервые с начала пандемии за одни сутки скончались 3011 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает газета The New York Times со ссылкой на собственную статистику по COVID-19.

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По ее данным, рекордное число умерших было зафиксировано 9 декабря. Предыдущий рекорд был поставлен неделей ранее, тогда в Соединенных Штатах скончались 2760 пациентов от осложнений COVID-19. Отмечалось, что такая смертность от заболевания наблюдается впервые с апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, к 9 декабря в США выявили 15 172 605 случаев заражения коронавирусом нового типа. С начала пандемии в Соединенных Штатах от болезней, вызванных SARS-CoV-2, скончались более 266 тыс. пациентов.

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