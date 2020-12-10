Красноярск, , 06:18 — REGNUM За истекший период 2020 года в Красноярском крае к уголовной ответственности за коррупционные преступления привлечено почти 200 лиц. Как сообщили ИА REGNUM в прокуратуре региона, ущерб от этих преступлений превысил 3 млрд рублей.

В ходе предварительного расследования изъято и арестовано имущества на сумму более 2,2 млрд рублей. 11 млн рублей возмещено в добровольном порядке.

За последние три года в регионе обвинительные приговоры вынесены 391 лицу, пресечена преступная деятельность более 500 лиц.

По информации прокуратуры, в Красноярском крае уровень коррупционной преступности составляет 16 преступлений на 100 тысяч населения (15 — в Сибирском федеральном округе, 20 — в России).

Отметим, что каждый второй, совершивший коррупционное преступление, занимал должности в органах госвласти либо местного самоуправления. Каждое четвертое преступление совершено в крупном или особо крупном размерах.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 декабря отмечался международный день борьбы с коррупцией.

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