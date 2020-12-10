Петропавловск-Камчатский, , 06:05 — REGNUM Сотрудники прокуратуры в рамках проведения проверки лекарственного обеспечения населения не нашли в аптеках Петропавловска-Камчатского жизненно необходимых лекарств, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

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Каких именно лекарств не удалось найти в аптеках города не сообщается.

«В ходе проверки в аптеках города Петропавловска-Камчатского выявлены нарушения, связанные с отсутствием в продаже лекарственных препаратов, предусмотренных минимальным ассортиментом лекарственных препаратов, а также жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи», — уточнили в прокуратуре.

Руководители четырёх аптек получили представления об устранении нарушений.

На заведующую ещё одной аптеки возбуждено административное дело за нахождение в продаже просроченного лекарственного препарата.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине и Курилах жители за два месяца скупили в аптеках годовой запас «Арбидола». Популярное противовирусное ещё есть, но отпускать его стали лимитировано — по две упаковки в одни руки.