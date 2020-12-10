Абуджа, , 06:03 — REGNUM В Нигерии за прошедшие сутки выявил 474 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает нигерийский центр по контролю за заболеваниями.

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По его данным, всего в Нигерии с начала пандемии подтвердили 70 669 случаев заражения SARS-CoV-2. Также за минувшие сутки число жертв осложнений COVID-19 на территории страны выросло до 1 184 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, к 9 декабря в странах Африки от болезней, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались более 54,5 тысяч человек. Всего на континенте с начала пандемии подтвердили около 2,3 млн заражений коронавирусом. При этом уже выздоровели 1 957 409 пациентов.