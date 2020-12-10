Абакан, , 05:59 — REGNUM По состоянию на 9 декабря в Хакасии подтверждено 1106 случаев заражения коронавирусом среди детей. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском правительстве.

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Всего в регионе выявлено 13 694 носителя коронавируса. Выздоровели 10 076 человек. Это 73,6% от числа выявленных носителей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии за весь период скончались 124 пациента с COVID-19, в том числе 94 человека в возрасте старше 65 лет.

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