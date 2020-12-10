Богота, , 05:46 — REGNUM В Колумбии с начала пандемии зафиксировали 1 392 133 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2, в том числе 7523 новых. Об этом сообщается на странице в Twitter.

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При этом 1 287 597 человек уже выздоровели и сняты с учета медслужб страны. Также за сутки в Колумбии выявляли 150 летальных исходов от осложнений при COVID-19. Всего от этого заболевания в стране умерли 38 308 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее колумбийские власти продлили до конца февраля действующий в Колумбии режим чрезвычайной ситуации из-за пандемии коронавирусной инфекции.

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