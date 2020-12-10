Иерусалим, , 05:31 — REGNUM Большинство случаев так называемого повторного заражения коронавирусом нового типа не являются повторными, заявила заведующая терапевтическим отделением израильской больницы Шамир Асаф А Рофе, врач-инфекционист Галина Гольцман.

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«Большинство случаев заболевания, которые называют повторными, на самом деле не повторные, на самом деле или были ошибки, или это продолжение первого заболевания», — приводит ее слова РИА Новости.

По ее словам, врачам уже известно о возможности вируса персистировать в организме человека сроком до одного месяца. В связи с этим Гольцман напоминает, что «повторный» случай заражения может свидетельствовать о том, что пациент на самом деле еще не выздоровел после первого случая.

Тем не менее Гольцман отметила, что случаи действительно повторного заражения фиксировались. Однако их количество ничтожно мало по отношению ко всем случаям инфицирования SARS-CoV-2. Она добавила, что при повторном заболевании COVID-19 болезнью протекает мягче.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о случаях повторного заражения коронавирусом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, такие случаи в России единичны, их внимательно изучают специалисты в составе рабочих групп исследователей.

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