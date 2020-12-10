Владивосток, 10 декабря 2020, 05:09 — REGNUM Во Владивостоке установили три тёплых и «умных» остановочных павильона на Третьей Рабочей, Нейбута и Маяке. Всего же запланирован монтаж 28 таких остановок, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.
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«Впервые в этом году в городе устанавливаем такие остановочные павильоны. Они не только тёплые, но и «умные» — с освещением, навигационными табло, видеонаблюдением, USB-зарядками», — рассказали в городском управлении дорог и благоустройства.
Летом уже три таких павильона поставили на остановках «Гоголя», «Луговая» и «Детская поликлиника» в микрорайоне Снеговая Падь.
Новые павильоны будут размещать в разных районах города.
Как сообщало ИА REGNUM, в столице БАМа Тынде появятся «умные» остановки с инфракрасными обогревателями и скамейками с подогревом.