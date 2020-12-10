Сеул, , 04:42 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 682 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны ждут спада пандемии к весне — все новости»

По его данным, 646 случаев заражения связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные заболевшие прибыли на территорию республики из других государств. Отмечается, что уже вторые сутки подряд в стране выявляют чуть менее 700 зараженных ежедневно. Наибольшее число инфицированных приходится на столичный регион Сеул.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на территории Южной Кореи достигло 40 098. Также за минувшие сутки в стране скончались восемь пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея жертвами осложнений COVID-19 стали 564 человека.