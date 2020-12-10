Улан-Удэ, , 05:03 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки выявили 227 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее число подтверждённых случаев заражения достигло 21 578. Об этом утром 10 декабря сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба.

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На столицу Бурятии Улан-Удэ приходится 11 884 случая заражения (55% от общего числа по региону).

За сутки в Бурятии скончался один пациент с COVID-19 (всего умерли 498 человек с тяжёлой сопутствующей патологией). Проходят лечение в стационарах республики 1847 больных. На амбулаторном лечении находятся 2078 человек, наблюдаются 7148 человек. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 17 155 (+394) человек.

В реанимации остаются 106 пациентов в тяжёлом состоянии. В том числе 56 — подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Занятость коечного фонда составляет 70,3% — из 2627 перепрофилированных коек заняты 1847.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 21 351. За последние сутки выявлено 225 новых носителей.

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