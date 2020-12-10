Анадырь, , 05:07 — REGNUM Чукотка 10 декабря отмечает 90 лет со дня образования округа — в 1930 году Советское правительство приняло постановление «Об организации национальных объединений в районах расселения малых народностей Севера». Так был создан Чукотский автономный округ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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По этому поводу на Чукотке в каждом населённом пункте проводятся тематические программы для взрослых и детей. Праздничные концерты пройдут в дистанционном формате.

В Певеке проходит Кубок района по игровым и индивидуальным видам спорта, в Эгвекиноте дети участвуют в онлайн-конкурсе рисунков «С любовью о Чукотке».

В сёлах Анадырского района 10 декабря будет организовано радиовещание «С днём рождения, Чукотка!». С соблюдением санитарно-эпидемиологических норм пройдёт вечер чествования уважаемых жителей округа. В Чукотском районе пройдут конкурсы национальной кухни, скороговорок на родном языке, а также выберут лучшую камлейку (верхняя одежда чукчей и эскимосов).

В Анадыре будет праздничный салют.

Как сообщало ИА REGNUM, концепцию празднования 80-летия обороны Тулы и 45-летия присвоения городу звания «Город-Герой» утвердил губернатор Тульской области Алексей Дюмин.