Пекин, , 03:59 — REGNUM На материковой части Китая за прошедшие сутки было выявлено 11 новых случаев COVID-19, сообщает 10 декабря агентство Синьхуа.

Общее число «импортных» случаев в стране достигло 3980 с начала эпидемии. Девять новых импортированных из-за рубежа случаев опасной инфекции решилось на Шанхай, еще по одному — на Фуцзянь и Гуандун, сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР.

Из общего числа «импортных» пациентов, 3738 были выписаны из больниц страны по выздоровлении, в то время как еще 242 человека продолжают получать медицинскую помощь в госпиталях страны. Смертей среди данной группы пациентов не зафиксировано.